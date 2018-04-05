Спектакль «Вой, Ветер!» в Театре «На набережной»

Помимо уже впечатанных в людскую речь выражений «собака — друг человека» и тут же: «злой, как собака»; «как собак нерезаных»; «собаке — собачья смерть»; «собака лает — ветер носит», есть одна весьма странная гаитянская пословица «дети — не собаки, взрослые — не боги!»

Да разве? Да что там Гаити! У нас всё — по-своему: и взрослые —в боги, и подростки — в стаи.

«Псы с городских окраин — есть такая порода. С виду — обычная стая, их больше от года к году. У них смышлёные морды и, как у нас, слабые нервы. Но каждый из них такой гордый, и каждый хочет быть первым.

Они собираются в стаи, ещё не зная, что делать. Может, просто полают, а может, кого-то заденут. И ушки у них на макушке, ты шепчешь — они услышат. Улица — не игрушки, здесь учащённо дышат. А в этом месте по-другому не прожить!..»