Театр кукол из Владивостока приедет в Читу 

Открывает гастрольные показы в Чите мюзикл «Красная шапочка», поставленный режиссёром Виктором Бусаренко. Юные зрители увидят его 7 апреля и 14 апреля. В этой постановке задействованы ростовые куклы. Она расскажет о двух девушках-продавщицах и миме Бипе, которые в одном старинном французском городке импровизируют на сказочную тему Красной Шапочки и Злого Волка, а затем появляется загадочный лес, домик Бабушки, который волшебным образом возникает при помощи чудесных предметов, элементов, приспособлений. На протяжении многих лет их использовали уличные актёры, применяя великую силу воображения. Фото: primpuppet.ru Начало в 11:00 8 апреля на сцене Приморского краевого театра кукол будут показаны два спектакля — «Сказка о глупом мышонке» и «Весёлый урок дяди Стёпы», которые также пройдут 14 и 15 апреля.
Кукольное шоу «Сказка о глупом мышонке», поставленное по известному произведению Самуила Маршака режиссёром Вадимом Перфиловым, расскажет зрителям о капризном Мышонке, который поверил коварной Кошке, но потом он понял её хитрость и смог защититься от её когтей. В этой постановке, где задействованы забавные, оригинальные куклы разных систем, каждый персонаж исполняет свою песню и танец. Сказку расскажут и исполнят роли всех героев три феи театра — Цветочек, Лампа и Подушка. Фото: primpuppet.ru Начало: 8 апреля — 11:00, 15 апреля — 11:00 Интерактивный спектакль-клоунада «Весёлый урок дяди Стёпы», поставленный режиссёром Фёдором Бобковым — это запоминающийся урок о правилах дорожного движения, который весело проведут вместе с детьми клоуны Юра и Шура во главе со знаменитым полицейским дядей Стёпой: с танцами и песнями, а зрители будут принимать в нём непосредственное участие. Фото: primpuppet.ru Начало: 7 апреля — 13:00, 14 апреля — 11:00