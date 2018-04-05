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В библиотеке Дмитровского района выступят артисты театра-студии «69»
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В библиотеке Дмитровского района выступят артисты театра-студии «69» 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В библиотеке № 30 Дмитровского района 12 апреля пройдет показ спектакля «Раковина». Постановку представят артисты театра-студии «69». Как сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко, стать зрителями могут все желающие.
— Это не просто спектакль, это лирический монолог души в открытом космосе, — поделилась Казаченко. — Постановка посвящена сложнейшему постижению своего «я», поиску своего места на земле.
Зрителей будут ждать к 18.00. Напоминаем, библиотека № 30 расположена по адресу ул. Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 1. (мю)
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