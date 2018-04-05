В библиотеке Дмитровского района выступят артисты театра-студии «69»

В библиотеке № 30 Дмитровского района 12 апреля пройдет показ спектакля «Раковина». Постановку представят артисты театра-студии «69». Как сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко, стать зрителями могут все желающие.

— Это не просто спектакль, это лирический монолог души в открытом космосе, — поделилась Казаченко. — Постановка посвящена сложнейшему постижению своего «я», поиску своего места на земле.

Зрителей будут ждать к 18.00. Напоминаем, библиотека № 30 расположена по адресу ул. Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 1. (мю)