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«Гнездо» уральских большевиков обновят за федеральные деньги
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«Гнездо» уральских большевиков обновят за федеральные деньги 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Федеральный бюджет вложится в реставрацию здания учебного театра Екатеринбургского театрального института, известного как «Дом, в котором в 1917 г. проходила Уральская областная конференция РСДРП (б)». Аукцион 5 апреля размещен на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".
Заказчиком работ выступила федеральная «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», а техническим основанием — научно-проектная документация, разработанная обществом с ограниченной ответственностью АРО «Ордер».
В срок до 15 октября исполнителю предстоит восстановить архитектурно-лепной декор и кирпичные поверхности южного и западного фасадов здания. Стартовая стоимость работ составляет 3,8 миллиона рублей. Кому доверят реставрацию памятника, выяснится 16 мая.
Стоит отметить, что это не единственный памятник истории на улице Карла Либкнехта, где ведутся реставрационные работы. Буквально по соседству с учебным театром в октябре 2017 года началась реставрация фасадов Свердловской филармонии, также относящейся к объектам культурного наследия.
Параллельно разрабатывается проектная документация для строительства нового зала филармонии. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», его планируют разместить около ККТ «Космос», однако точное место пока согласовывается.
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