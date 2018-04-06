Спектакль пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой

Начинающие актеры приглашают всех желающих на спектакль 8 апреля в Дом-музей Марины Цветаевой

Вниманию публики будет представлена постановка по пьесе поэтессы Марины Цветаевой «Каменный ангел». Молодые актеры сыграют неодушевленные предметы: например, колодец заявлен как еще одно действующее лицо, сообщили на официальном сайте музея.

Молодежная группа театра «Art in Soul» состоит из артистов, которым от 13 до 20 лет. Режиссер — Лилия Михалкина.

Вход платный.

Посмотреть на постановку приглашают в 17:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.