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Спектакль пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой
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Спектакль пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой 

Управа района Арбат города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Начинающие актеры приглашают всех желающих на спектакль 8 апреля в Дом-музей Марины Цветаевой.
Вниманию публики будет представлена постановка по пьесе поэтессы Марины Цветаевой «Каменный ангел». Молодые актеры сыграют неодушевленные предметы: например, колодец заявлен как еще одно действующее лицо, сообщили на официальном сайте музея.
Молодежная группа театра «Art in Soul» состоит из артистов, которым от 13 до 20 лет. Режиссер — Лилия Михалкина.
Вход платный.
Посмотреть на постановку приглашают в 17:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.
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