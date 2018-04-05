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Кировский театр кукол посетит с гастролями Ярославль, Тулу, Москву и Белгород с 15 по 24 апреля
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Кировский театр кукол посетит с гастролями Ярославль, Тулу, Москву и Белгород с 15 по 24 апреля 

Ревизор.ru 58 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Спектакль «Бобик в гостях у Барбоски», поставленный режиссёром Антоном Нестеренко по произведению детского писателя Николая Носова, расскажет о двух собаках: Барбоске и Бобике, которые балуются и шалят, пока в квартире никого нет. Домашний пёсик Бобик, которому скучно одному, приглашает к себе уличного Барбоску, и они устраивают веселье: лакомятся вкусной едой, играют, переворачивают всё вверх дном. Они напоминают задорных и неусидчивых детей, которые любят игры и шалости, а когда взрослых нет дома, устраивают настоящую неразбериху. Фото: kirovkukla.ru  Ярославский государственный театр кукол Дата: 15 апреля, начало: 12:00 и 15:00 Тульский государственный театр кукол Дата: 18 апреля, начало: 11:00 и 13:30 Белгородский государственный театр кукол Дата: 22 апреля (11:00 и 13:00), 23 апреля (10:00 и 13:00)
Постановка «Ищи ветра в поле» продолжает всем известную историю о «Курочке Рябе». Это продолжение придумано детским писателем В. Лифшицем, создателем передачи «Радио-Няня». Сказочная пьеса создана в фольклорных и пушкинских традициях, и доносит она до зрителей идею о том, что коварство, жадность, злоба, властолюбие в итоге будут наказаны. В спектакле матушка-природа помогает тем персонажам, у которых доброе сердце и чистые помыслы.
Фото: culture.ru Тульский государственный театр кукол — 19 апреля, начало: 11:00 и 13:30  Спектакль «Терем-Теремок», поставленный режиссёром А. Лысовой по известной русской народной сказке, расскажет о том, как важна в доме атмосфера дружбы и взаимопонимания. В постановке действуют известные всем анималистические персонажи, которые селятся в одном Теремке — Заяц, хлопающий ушами, Лиса, которая обижает Петушка. Лягушка достаёт калачи из печи, Мышка печёт блины, а Муха «вприсядку топает». Кто-кто в Теремочке живёт? В итоге приходит Косолапый Медведь, и для жителей Теремка, которые живут друг с другом не в согласии, всё заканчивается неожиданно.
Фото: mdktk.ru Московский Детский Камерный театр кукол — 17 апреля, начало в 11:00 и в 16:00 Белгородский государственный театр кукол — 24 апреля, в 10:00
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