Планы на выходные: венгерское кино, японское искусство, нордический бар

Посмотреть венгерское кино. По 8 апреля в Москве проходит 4-й фестиваль венгерского кино CIFRA. Он отправляет в пять путешествий на машине времени: в 1849, 1945, 1954, 1957 и 1977 годы. В программе есть ретроспективный показ: легендарная психологическая драма «Их двое», единственный фильм, где вместе сыграли Владимир Высоцкий и Марина Влади . Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Узнать о школе Согэцу. Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет выставку «Пространство символов», приуроченную к 90-летнему юбилею школы Согэцу. Экспозиция включает в себя материалы о развитии школы и о четырех президентах (Иемото) школы, а также работы членов Московского филиала икэбана Согэцу, которые будут посвящены темам весны, любви, жизни, пути и творчества. Успейте посетить до 8 апреля включительно.

Поиграть в «Мафию». 7 апреля с 17.00 до 19.00 на Экомаркете в Коньково впервые проведут игру «Мафия» для посетителей от клуба «Мафия Stars». Поиграть можно по предварительной регистрации, с ведущим и материалами для игры.

Увидеть «Мечтателей». 8 и 9 апреля на сцене Театра «Модерн» состоится премьера мюзикла «Мечтатели» — совместного проекта творческого движения «Республика KIDS» и Детской театральной студии Театра «МОДЕРН». «Мечтатели» — спектакль для семейного просмотра, актуальная история о детях — музыкальная сказка об опытах настоящей дружбы в реальной и виртуальной жизни. Начало в 19.00. Роль бабушки из Майами в мюзикле исполнит артист и шоумен Сергей Рост

Сходить в театр. 7 и 8 апреля в 18.00 на Основной сцене Театра Маяковского состоится премьера спектакля «Донжуан». За музыкально-драматическую постановку о главном ловеласе всех времен и народов отвечает молодой режиссер Анатолий Шульев , которому уже пророчат большое будущее. Режиссер определяет жанр будущей постановки как селебрити-драму. Донжуана сыграет артист Театра Вахтангова Эльдар Трамов

Выпить (ну а как?!). В эту субботу в Москве состоится официальное открытие нового бара «Север» — проекта основателей Crafter Bar. Бар находится в самом центре Москвы, недалеко от станции метро Чеховская. Бар в нордическом стиле придется по вкусу ценителям вина и портвейна. В меню большой выбор блюд из рыбы и морепродуктов. Без крафтового пива тоже не обошлось. Ну а 7 апреля каждого гостя ждем бокал шампанского в подарок и специальные цены на все позиции меню. Атмосферу вечера будет задавать Moscow Ragtime Band — один из самых ярких современных ансамблей традиционного джаза. Начало в 18.00 по адресу Страстной бульвар 4 стр. 3.

Отметить Пасху (в парке). Парк «Сокольники» 8 апреля с 13:00 до 15:00 приглашает гостей принять участие в мастер-классах по декору пасхальных яиц, праздничных открыток, изготовлению символов Пасхи, а также научиться танцевать (с 15:00 до 16:00). Посетителей ждут выступления участников шоу «Голос», анимационные программы, театрализованное представление «Пасхальный перезвон» и выступление оркестра. А в 16:20 у кафе «Сирень» состоится кулинарное шоу «Вкус жизни».

Ну а если в выходные вы в Казани, то записывайте: 7 апреля в концертном клубе Luxor, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, 29а, пройдет вторая вечеринка в рамках весеннего тура Reebok Classic «Классика. Навсегда.». Хедлайнерами вечера станут российский EDM дуэт «АИГЕЛ», а также рэп-группа «Каста», во многом определившая развитие музыкальной индустрии в начале нулевых и продолжающая оставаться ориентиром для молодых исполнителей. Все желающие попасть на мероприятие должны пройти обязательную регистрацию на сайте www.reebok.ru/classictour. Начало мероприятия в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.