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В Измайловском парке распахнет свои двери Фестиваль «Пасхальный дар»
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В Измайловском парке распахнет свои двери Фестиваль «Пасхальный дар» 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловском парке культуры и отдыха с 7 по 15 апреля пройдет общегородской фестиваль «Пасхальный дар».
На Центральной площади Измайловского парка для детей и взрослых в течение девяти дней будут проходить спортивные мастер-классы, квесты, спектакли и музыкальные выступления. Все фестивальные дни будут работать аниматоры и творческие мастерские. Здесь детям предложат научиться расписывать деревянные яйца и украшать куличи, мастерить пасхальные корзинки, открытки и магниты.
Перед гостями парка выступят также ансамбли и кавер-группы, среди которых «Поверье», «Beatcoustic», «Диковинка», «Sounder Five» и другие.
Площадка фестиваля будет работать с 13:00 до 19:00 в выходные дни и с 15:00 до 19:00 — в будние. Участие бесплатное!
С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте.
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