В Измайловском парке распахнет свои двери Фестиваль «Пасхальный дар»

В Измайловском парке культуры и отдыха с 7 по 15 апреля пройдет общегородской фестиваль «Пасхальный дар».

На Центральной площади Измайловского парка для детей и взрослых в течение девяти дней будут проходить спортивные мастер-классы, квесты, спектакли и музыкальные выступления. Все фестивальные дни будут работать аниматоры и творческие мастерские. Здесь детям предложат научиться расписывать деревянные яйца и украшать куличи, мастерить пасхальные корзинки, открытки и магниты.

Перед гостями парка выступят также ансамбли и кавер-группы, среди которых «Поверье», «Beatcoustic», «Диковинка», «Sounder Five» и другие.

Площадка фестиваля будет работать с 13:00 до 19:00 в выходные дни и с 15:00 до 19:00 — в будние. Участие бесплатное!

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте.