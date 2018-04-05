Театральный апрель: Какие спектакли ждут москвичей 

Для детей состоится спектакль по сказке Бориса Шергина.
В апреле жителей и гостей столицы ждут три одноактных балета, моноспектакль о Бетховене, селебрити-драма и множество других интересных спектаклей.
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Юным москвичам 21 и 22 апреля представят спектакль «Ваня Датский» по сказке публициста, фольклориста и художника Бориса Шергина.
Постановка рассказывает историю сбежавшего от мамы в поисках приключений мальчика. Во время своих путешествий он увидел множество стран, завел семью, однако мысли о доме его не покидают, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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