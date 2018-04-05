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Нижегородцы могут отпраздновать Пасху на 13 развлекательных площадках города
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Нижегородцы могут отпраздновать Пасху на 13 развлекательных площадках города 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Фестивали, выставки, экскурсии и спектакли будут организованы для нижегородцев к Пасхе на 13 площадках города. Главное событие — Пасхальный хоровой собор — состоится в храме Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В музее-заповеднике «Щелоковский хутор» 6 апреля разучат весенние заклички, а также проведут мастер-классы по пасхальной и весенней тематике.
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» подготовил для нижегородцев спектакли по произведениям Александра Пушкина «Маленькие трагедии» и сказку для детей «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Гостей здесь ждут 8 апреля.
В государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова 8 апреля начнутся дни особого гостеприимства «Пасхальный визит в дом Добролюбовых». Посетители смогут ознакомиться с обустройством и бытом городского дома середины XIX века, жизнью семьи Добролюбовых, а также узнать о традициях празднования Пасхи.
IV областной открытый пасхальный фестиваль профессиональных музыкантов и творческих коллективов откроется на пасхальной неделе в центре культуры и досуга «Молодежный». Здесь состоятся интерактивные игровые программы, экскурсии по различным тематикам, а также выставки и мастер-классы.
Пасхальный хоровой собор пройдет 13 апреля в 15.00 в храме Александра Невского. Здесь выступят девять лучших церковных хоров нижегородской епархии и другие хоровые коллективы города. Особыми гостями праздника станут хор Московской консерватории и Преображенский хор храма Христа Спасителя.
Ранее сообщалось, что нижегородские автобусы изменят маршруты в пасхальное воскресенье.
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