В Орле в сотый раз покажут спектакль «С любимыми не расставайтесь»

Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство» 7 апреля приглашает зрителей на юбилейную постановку по пьесе известного советского драматурга Александра Володина

Спектаклю «С любимыми не расставайтесь» уже восемь лет — премьера состоялась 17 июня 2010 года. За это время сыграно 100 спектаклей, но эта история о любви и всепоглощающей ревности не только не устаревает, но и по-прежнему привлекает зрителей разных поколений, сообщили в пресс-службе театра.

«С любимыми не расставайтесь» — это попытка по-новому прочитать традиционный текст хорошо знакомой пьесы Александра Володина. Пьеса Володина, рассказанная режиссерскими устами Ларисы Леменковой, не остановилась на бытовом содержании драматургии, она вместе с актерами создала яркое и зрелищное игровое пространство, где каждый персонаж стал еще и символом какого-либо человеческого качества.

Режиссер — Лариса Леменкова, музыкальное оформление — Ольга Селина, балетмейстер — Светлана Щекотихина. Начало спектакля в 18.00, уточнили в пресс-службе «Свободного пространства».