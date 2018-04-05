Школьники из Черемушек приняли участие в литературном фестивале

Во Дворце Пионеров на Воробьевых горах прошел финальный этап городского литературного фестиваля «Лоцманы книжных морей». Сборную команду 2-3 классов школы № 1205 «Хочу все знать!» представляли ребята из структурных подразделений «Единство» и «Начало». «Костяк» команды составили ребята из 3 «З».

Ребятам предстояло пройти десять литературных станций, где их ожидало нешуточное испытание: встреча с литературными героями и интересные вопросы на глубокое знание произведений. Для победы каждый должен обладать энциклопедическими знаниями по таким темам как: Великая Отечественная Война, История мореплавания, История и культура России.