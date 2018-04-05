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Школьники из Черемушек приняли участие в литературном фестивале
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Школьники из Черемушек приняли участие в литературном фестивале 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Во Дворце Пионеров на Воробьевых горах прошел финальный этап городского литературного фестиваля «Лоцманы книжных морей». Сборную команду 2-3 классов школы № 1205 «Хочу все знать!» представляли ребята из структурных подразделений «Единство» и «Начало». «Костяк» команды составили ребята из 3 «З».
Ребятам предстояло пройти десять литературных станций, где их ожидало нешуточное испытание: встреча с литературными героями и интересные вопросы на глубокое знание произведений. Для победы каждый должен обладать энциклопедическими знаниями по таким темам как: Великая Отечественная Война, История мореплавания, История и культура России.
«Девчонки и мальчишки, которые познакомились друг с другом перед началом фестиваля, показали отличную слаженную работу. Также в рамках фестиваля всем участникам показали спектакль «Дорогие мои мальчишки» по мотивам произведения Льва Кассиля и вручили поощрительные призы», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.
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