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Историю о влюбленном роботе расскажут в театре на Беговой
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Историю о влюбленном роботе расскажут в театре на Беговой 

Управа района Савеловский города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Беговой
На сцене Центра драматургии и режиссуры на Беговой 7 апреля состоится показ спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке». Работа создана по произведению Станислава Лема из сборника «Кибериада». Об этом сообщили в администрации театра.
— В основе сюжета лежит история о роботе-королевиче, который во имя любви к роботу-королевне решил стать человеком. В механизированном пространстве сцены крутятся, движутся железные перекрытия. Кукольные герои оказываются во власти то металлических конструкций, то электрических огней, то космического тумана, — поделился режиссер Вячеслав Игнатов
Начало в 19.00. Возрастное ограничение 8+. Показ пройдет по адресу улица Беговая, 5. (мю)
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