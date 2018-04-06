Историю о влюбленном роботе расскажут в театре на Беговой

На сцене Центра драматургии и режиссуры на Беговой 7 апреля состоится показ спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке». Работа создана по произведению Станислава Лема из сборника «Кибериада». Об этом сообщили в администрации театра.

— В основе сюжета лежит история о роботе-королевиче, который во имя любви к роботу-королевне решил стать человеком. В механизированном пространстве сцены крутятся, движутся железные перекрытия. Кукольные герои оказываются во власти то металлических конструкций, то электрических огней, то космического тумана, — поделился режиссер Вячеслав Игнатов

Начало в 19.00. Возрастное ограничение 8+. Показ пройдет по адресу улица Беговая, 5. (мю)