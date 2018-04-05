Красавица из Башкирии поборется за титул «Мисс Эко Интернэшнл — 2018»

10 апреля в Египте стартует традиционный конкурс красоты. «Мисс Эко Интернэшнл — 2018» примет девушек из разных стран мира и завершится грандиозным финальным выступлением в Большом театре оперы Каира 27 апреля. Республику на конкурсе представит «Мисс Башкортостан — 2017» Регина Мухамадиева

— Участницы посетят знаменитые египетские города. Девушкам проведут экскурсию и покажут знаменитые пирамиды, — рассказывают организаторы. — Красавицы выступят в номинациях: «Лучший национальный костюм», «Мисс Талант», «Мисс Бикини», «Лучший Экокостюм», «Лучшее вечернее платье».

У конкурсантки из Башкирии хорошие шансы. Девушка имеет большой опыт выступления на подобных мероприятиях, является лицом ведущих брендов и обладательницей высоких титулов.