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Красавица из Башкирии поборется за титул «Мисс Эко Интернэшнл — 2018»
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Красавица из Башкирии поборется за титул «Мисс Эко Интернэшнл — 2018» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
10 апреля в Египте стартует традиционный конкурс красоты. «Мисс Эко Интернэшнл — 2018» примет девушек из разных стран мира и завершится грандиозным финальным выступлением в Большом театре оперы Каира 27 апреля. Республику на конкурсе представит «Мисс Башкортостан — 2017» Регина Мухамадиева.
— Участницы посетят знаменитые египетские города. Девушкам проведут экскурсию и покажут знаменитые пирамиды, — рассказывают организаторы. — Красавицы выступят в номинациях: «Лучший национальный костюм», «Мисс Талант», «Мисс Бикини», «Лучший Экокостюм», «Лучшее вечернее платье».
У конкурсантки из Башкирии хорошие шансы. Девушка имеет большой опыт выступления на подобных мероприятиях, является лицом ведущих брендов и обладательницей высоких титулов.
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