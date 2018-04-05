Нью-Йоркский театр STEPS покажет спектакль в Москве

На сцене Московского Открытого Студенческого театра МОСТ пройдут гастроли театра STEPS из Нью-Йорка. Столичная публика увидит спектакль «Спросите Иосифа» — проект режиссера Вячеслава Степнова . В основе постановки — драматическая фантазия, в которой переплелись мотивы чеховской «Чайки» и фрагменты биографии Иосифа Бродского

Год назад Вячеслав Степнов читал «Спросите Иосифа» на фестивале журнала «Мир русского театра», который проходил в Италии в мае 2017 года. Пьеса вызвала живой, интерес и теперь по приглашению «Театрала» Steps представит спектакль в России.

Спектакль состоится 6 апреля при поддержке Россотрудничества и Российского культурного центра в Вашингтоне.