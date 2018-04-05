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«Союзмультфильм» проведет мастер-классы для московских школьников на праздновании «Дня Простоквашино»
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«Союзмультфильм» проведет мастер-классы для московских школьников на праздновании «Дня Простоквашино» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Аниматоры киностудии «Союзмультфильм» проведут мастер-классы по рисованию для московских школьников на праздновании «Дня Простоквашино», которое состоится 6 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.
«6 апреля в школе №2030 с 10:00 до 14:30 состоится празднование «Дня Простоквашино». Участников торжества ждет насыщенная интерактивная программа с веселыми конкурсами. Профессиональные художники-аниматоры детского центра «Союзмультклуба» проведут обучающие мастер-классы по рисованию», — говорится в сообщении.
Кроме того, специально приглашенный гость режиссер Станислав Соколов продемонстрирует собравшимся кукол и эскизы к анимационному фильму «Гофманиада». После этого школьники смогут посмотреть кукольный спектакль, а затем сфотографироваться с персонажами мультфильма. В завершении праздника планируется показ «Простоквашино».
Премьера «Возвращения в Простоквашино» состоялась 3 апреля в официальных группах «Союзмультфильма» в социальных сетях.
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