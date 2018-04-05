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Брянцев/Гёке/Нахарин
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Брянцев/Гёке/Нахарин 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Когда новый руководитель балетной труппы Музыкального театра Лоран Илер увидел «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева, он решил, что его непременно нужно вернуть в репертуар, и его поддержали артисты. Дмитрий Брянцев в своей работе восхищается балетным романтизмом. Это стиль Тальоне, который увиден сквозь призму фокинской стилизации и в то же время дышит современностью.
Балет «Одинокий Джордж» назван в честь гигантской черепахи, умершей на Галапагосских островах в возрасте 100 лет в 2012 году. Марко Гёке, говоря о своём произведении, считает, что одиночество — основную человеческую трагедию, можно осознать и прожить в выразительном танце. Тело, как считает Гёке — это тюрьма, и неспособность выйти из него — это та отправная точка, с которой начинается отчаяние в движениях его балета.
В балете Охада Нахарина «Минус 16» задействован звуковой ряд, состоящий из разных музыкальных композиций: от мамбы и техно до традиционных израильских мотивов. В работе использована танцевальная импровизация и хореографический язык «Гага», прославивший Нахарина. Артисты балета Музыкального театра должны не просто раскрепостить своё тело, но и существовать в свободной импровизации, в пластике, которая далека от классического танца. По мнению Ольги Гердт, Нахарин свёл к нулю разницу между рабочим и сценическим процессом, превратив занятие хореографией в разновидность индивидуальной эзотерической практики. Также Ольга Гердт говорит, что суть созданного Нахариным метода gaga — это работа с человеком и его креативностью, этот метод одинаково «раскрепощает» как балетных звёзд, так и людей с улицы. И эта работа не менее важна, чем производство сценического продукта.
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