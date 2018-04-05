Брянцев/Гёке/Нахарин

Когда новый руководитель балетной труппы Музыкального театра Лоран Илер увидел «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева , он решил, что его непременно нужно вернуть в репертуар, и его поддержали артисты. Дмитрий Брянцев в своей работе восхищается балетным романтизмом. Это стиль Тальоне, который увиден сквозь призму фокинской стилизации и в то же время дышит современностью.

Балет «Одинокий Джордж» назван в честь гигантской черепахи, умершей на Галапагосских островах в возрасте 100 лет в 2012 году. Марко Гёке, говоря о своём произведении, считает, что одиночество — основную человеческую трагедию, можно осознать и прожить в выразительном танце. Тело, как считает Гёке — это тюрьма, и неспособность выйти из него — это та отправная точка, с которой начинается отчаяние в движениях его балета.