В Петербурге кусок штукатурки с фасада Театра Эстрады рухнул на тротуар

Фрагмент штукатурки с фасада Театра Эстрады обрушился прямо на тротуар Большой Конюшенной улицы, сообщает 78.ru. Инцидент произошел утром 5 апреля.

По предварительным данным, никто не пострадал. Кусок фасада упал в нескольких сантиметров от проходившей мимо девушки, но, к счастью, ее не задело.

Припаркованные рядом автомобили эвакуировали. Петербуржцам продолжительное время приходилось обходить упавшую штукатурку по проезжей части.

Риск обрушения фасада появился у здания еще раньше: часть лепнины уже была закрыта сеткой, которая в итоге не уберегла стена театра.