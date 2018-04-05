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В Петербурге кусок штукатурки с фасада Театра Эстрады рухнул на тротуар
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В Петербурге кусок штукатурки с фасада Театра Эстрады рухнул на тротуар 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Фрагмент штукатурки с фасада Театра Эстрады обрушился прямо на тротуар Большой Конюшенной улицы, сообщает 78.ru. Инцидент произошел утром 5 апреля.
По предварительным данным, никто не пострадал. Кусок фасада упал в нескольких сантиметров от проходившей мимо девушки, но, к счастью, ее не задело.
Припаркованные рядом автомобили эвакуировали. Петербуржцам продолжительное время приходилось обходить упавшую штукатурку по проезжей части.
Риск обрушения фасада появился у здания еще раньше: часть лепнины уже была закрыта сеткой, которая в итоге не уберегла стена театра.
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