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Руководители любительских театральных коллективов региона обмениваются опытом в Вологде
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Руководители любительских театральных коллективов региона обмениваются опытом в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Семинар-практикум «Сценическое действие как единый психофизический процесс» проходит 5 и 6 апреля на базе театра-студии «Сонет». Руководители любительских театральных коллективов области, воспитатели и музыкальные руководители детских садов изучают театральное искусство в системе педагогических технологий.
Впервые на семинаре речь идет об искусстве в психологии. В ходе практики участники отработают речевые навыки и сценическое мастерство. Участники семинара получат консультации по подготовке к конкурсам, фестивалям, проводимым театром-студией «Сонет» в 2018 году. Это I региональный конкурс агитбригад «Юные таланты за безопасность» и открытый городской конкурс чтецов «Что такое хорошо и что такое плохо».
Пройдет и открытое занятие в студии. Слушатели семинара познакомятся с творческой работой Подросткового театра «Колесо» и увидят спектакль по творчеству О. Фокиной «Такому, знать, молятся…». Он был поставлен в качестве подарка вологодской поэтессе. Стихи и музыка слились в исполнении актрисы Любови Губернаторовой, а с экрана на зрителей смотрит сама Ольга Фокина и ее дочь.
Подобные семинары на базе театра-студии «Сонет» проходят ежегодно с 2015 года.
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