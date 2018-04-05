Стали известны все кандидаты на пост худрука в театре им. Ленсовета

Егор Перегудов — театральный режиссёр, педагог, переводчик, с 2011 года — штатный режиссёр театра «Современник». Ставил спектакли в театре «Сатирикон», «Студии театрального искусства», Российском академическом Молодежном театре.

Андрей Прикотенко — главный режиссер новосибирского театра «Старый дом», работал в театрах Москвы, Петербурга, Орла, Новосибирска. C 2007 по 2009 год возглавлял Рижский русский театр им. М. Чехова. В Театре Ленсовета ставил спектакль «Чеховъ. Водевиль».

Петербургские театральные критики выступили с обращением к властям города с просьбой вернуть на пост худрука театра Юрия Бутусова, которого уволили 7 марта.17 марта петербуржцы во время спектакля «Макбет. Кино» вывесили плакаты в поддержку бывшего худрука, на которых было написано: «Мы все дети Бутусова», «ЮБ не дурак» и «Кипи, котел, кипи!». Весь зал аплодировал стоя. В свою очередь в театре заявили, что после ухода Бутусова репертуар останется прежним.