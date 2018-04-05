Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем 13 апреля

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, он состоится в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского

Участниками хорового собора, который возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий , станут ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода и Москвы..

В их число войдут камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Преображенский хор прихожан Храма Христа Спасителя, муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», хор регентского отделения Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров», молодежный хор «Контраст» Нижегородского губернского колледжа, вокально-хоровой ансамбль Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, старший хор «Парус» детской школы искусств имени А. Хачатуряна и старший хор «Радуга» детской музыкальной школы № 2.

Мероприятие начнется в 15:00.

Напомним, оперу «Иоланта» представит театр оперы и балета в Пасху.