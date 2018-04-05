Ещё
Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем 13 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем 13 апреля 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, он состоится в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Участниками хорового собора, который возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, станут ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода и Москвы..
В их число войдут камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Преображенский хор прихожан Храма Христа Спасителя, муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», хор регентского отделения Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров», молодежный хор «Контраст» Нижегородского губернского колледжа, вокально-хоровой ансамбль Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, старший хор «Парус» детской школы искусств имени А. Хачатуряна и старший хор «Радуга» детской музыкальной школы № 2.
Мероприятие начнется в 15:00.
Напомним, оперу «Иоланта» представит театр оперы и балета в Пасху.
Newsroom24: последние новости
Новый взгляд на роман «Обломов» представят в «Рекорде» МТС назвал лучших юных авангардистов Нижнего Новгорода Музей живой бумаги открыт в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием21
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение