Ещё
Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 24 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Традиционный пасхальный хоровой собор пройдет в храме в честь святого благоверного князя Александра Невского 13 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии.
В соборе примут участие ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода. Также приглашены специальные гости — камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор Храма Христа Спасителя. Режиссером и главным дирижером программы выступит Иван Стольников, стихи и тексты подобрал иерей Филипп Измайлов.
Возглавит пасхальный хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Мероприятие начнется в 15.00.
Напомним, пасхальные богослужения прошли в храмах нижнего Новгорода.
Vgoroden.ru: последние новости
Скульптуры трех поколений династии Рукавишниковых представят в Нижнем Новгороде Авиарейс Нижний Новгород-Самара был задержан из-за снегопада В Нижнем Новгороде откроется предновогодняя ярмарка
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инопланетные артефакты, выставленные в музеях7
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте3
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение