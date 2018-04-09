Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде

Традиционный пасхальный хоровой собор пройдет в храме в честь святого благоверного князя Александра Невского 13 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии.

В соборе примут участие ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода. Также приглашены специальные гости — камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор Храма Христа Спасителя. Режиссером и главным дирижером программы выступит Иван Стольников, стихи и тексты подобрал иерей Филипп Измайлов.

Возглавит пасхальный хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий . Мероприятие начнется в 15.00.

Напомним, пасхальные богослужения прошли в храмах нижнего Новгорода.