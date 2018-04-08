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Пасхальный хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде
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Пасхальный хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Девять коллективов выступят в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Специальными гостями праздника станут камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор Храма Христа Спасителя. Также в соборе примут участие молодежный коллектив «Контраст» Нижегородского губернского колледжа, камерный хор «Нижний Новгород», вокально-хоровой ансамбль консерватории, старший хор «Радуга» детской музыкальной школы № 2 и «Парус» детской школы искусств имени А. Хачатуряна. Кроме того, на празднике выступит мастер художественного слова, артист Нижегородского театра юного зрителя Иван Пилявский.
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