Пасхальный хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 

Девять коллективов выступят в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Специальными гостями праздника станут камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор Храма Христа Спасителя. Также в соборе примут участие молодежный коллектив «Контраст» Нижегородского губернского колледжа, камерный хор «Нижний Новгород», вокально-хоровой ансамбль консерватории, старший хор «Радуга» детской музыкальной школы № 2 и «Парус» детской школы искусств имени А. Хачатуряна. Кроме того, на празднике выступит мастер художественного слова, артист Нижегородского театра юного зрителя Иван Пилявский.