Театре на Юго-Западе премьера — «Дневник Элли»

Свою новую работу на суд маленьких зрителей представил актер, режиссер, основатель московской «Школы озвучивания и дубляжа» и представитель сразу двух легендарных творческих династий Михаил Белякович. Сын знаменитого Сергея Беляковича — актера Театра на Юго — Западе, младшего брата основателя этой сцены Валерия Беляковича и сестры еще одного титана этих подмостков неподражаемого Виктора Авилова Ольги Авиловой продолжает дело отцов. Работает в традициях школы Юго-Запада. Ставит быстро, стремительно, можно сказать, молниеносно, именно так, за полтора месяца, был создан «Дневник Элли», хотя зрел спектакль долгие годы. Михаил Белякович читал сказку Александра Волкова своим дочерям, старшей сегодня 17. Девочкам очень нравился образ главной героини, с которой они невольно ассоциировали себя. Уже тогда Михаил думал над осуществлением постановки «Волшебника Изумрудного города». Рождались идеи, выстраивалась целая галерея персонажей. Главным на сцене у Михаила Беляковича (в этом он адепт своего знаменитого дяди) был и остается актер. Ставка делается помимо современных спецэффектов (а их в спектакле великое множество), мощного звука (не зря Михаил основатель «Школы озвучивания и дубляжа»!), света, декораций и костюмов, которые тоже придумывал он сам, на актерское исполнение. И этот прием себя полностью оправдывает. Невозможно не поверить в трусость, а позднее в грозное величие царя зверей –Льва в исполнении Владимира Курцебы или не оценить страстное стремление дровосека ( Фарид Тагиев ) иметь живое сердце. Как-то не заметно для себя проникаешься житейской мудростью Страшилы, которого так легко и весело играет Денис Шалаев , сопереживаешь и искренне сочувствуешь верной Тотошке, образ которой примеряет на себя блистательная Ольга Авилова — еще одна представительница славной актерской династии. « Мы говорим с детьми (спектакль рассчитан на ребятишек от 6 и старше) по-взрослому, без ненужного заигрывания и сюсюканья, — рассказывает Михаил, — пытаемся объяснить, что мир — это отражение нас самих, что путь к успеху долог и труден, что, прежде чем изменить ситуацию к лучшему, нужно серьезно поработать над собой».

Михаил Белякович признается, что мечтал превратить сказку Волкова в мюзикл, но пока ограничился фантазийным триллером, своим самым любимым сценическим жанром. Кстати, в постановке детской истории на сцене он не новичок, уже делал «Белоснежку и семь гномов» для театра Станиславского. В своей интерпретации текста Волкова отказался от образа Волшебника, заменив его зеркалом. Зеркало становится окном в мир чудес, причем чудес обыкновенных, рукотворных, можно сказать, повседневных, в мир себя самих, подлинных. Сегодня на счету «Школы озвучивания и дубляжа», открытой Михаилом Беляковичем, более 200 дублированных картин. В репертуаре Театра на Юго-Западе его спектакль для взрослых « Парашютист», сейчас Михаил готовится к съемкам короткометражного фильма, сюжет которого пока держит в тайне. Рита ДолматоваФОТО: Кирилл Журавок