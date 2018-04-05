Гости фестиваля «Пасхальный дар» научатся дрессировать собак и играть в гольф

Посетителей фестиваля «Пасхального дар», который пройдет в Москве с 7 по 15 апреля, ждут вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов, большой выбор сувениров, многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«В 2018 году площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов», — отмечается в сообщении.

7 апреля будут показаны инклюзивные спектакли, в которых наряду с профессиональными артистами задействованы актеры с ограниченными возможностями. Помимо инклюзивного театра, на площадках фестиваля будет представлен и классический, а именно — детские сказочные постановки. На Тверской площади в этот день пройдет премьера пасхального спектакля — музыкальной сказки для детей.

На площади Революции фонд «ОРБИ» устроит марафон по борьбе с инсультом. Врачи проведут диагностику для всех желающих и расскажут о здоровом образе жизни. Также здесь пройдет и музыкальная часть: выступят участники проекта «Голос», джазовая певица и звезды мюзиклов. Кроме того, фонд «ОРБИ» проведет забавную акцию «Напиток за улыбку». Чтобы получить напиток, гостям нужно будет назвать свое имя, улыбнуться и вытянуть вперед две руки одновременно — это тест на выявление признаков инсульта.

На Тверском бульваре пройдут мастер-классы по дрессировке собак, а также будут благотворительные акции в поддержку бездомных собак и кошек. 8 апреля организаторы фестиваля приглашают на уникальное гольф-поле у самого Кремля, на переходе от Манежной площади к площади Революции. Тренеры помогут освоить технику игры, для этого нужно всего лишь отправить пожертвование.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году. В прошлом году посетителями фестиваля «Пасхальный дар» стали более 3 миллионов человек. На 24 площадках в центре Москвы, а также в городских парках выступали творческие коллективы, проходили театрализованные представления, выставки, экскурсии.