Театр индивидуальностей отмечает юбилей

6 апреля свое 95-летие отмечает Государственный академический театр имени Моссовета . Как принимает труппа новых актеров и в чем секрет сочетания традиций и современных трендов, «ВМ» рассказали выдающиеся актеры и режиссеры.

Вера Марецкая, В 1923 году москвичи увидели первый спектакль в стенах только что открывшегося Театра имени Моссовета. «Савву» в постановке Сергея Прокофьева высоко оценили и искушенные зрители, и придирчивые критики. Широкий спектр жанров современного репертуара собирает в зале представителей всех возрастов и вкусов. За 95 лет на сцене театра блистали такие звезды золотого состава, как Фаина Раневская Любовь Орлова и многие другие.

— Это всегда был в первую очередь актерский театр, театр ярких индивидуальностей, — рассказала актриса, сценарист и режиссер Ольга Анохина . — Конечно, нельзя отрицать и очень сильную режиссуру, но венцом всего был и остается актер. Самое яркое впечатление на меня в свое время произвела постановка «Дальше — тишина». Я увидела ее, еще будучи студенткой, и до сих пор могу передать все в мельчайших подробностях. В постановке был большой гуманистический, человеческий посыл. И это пробивало на всю жизнь, становилось событием твоей личной истории.

По словам Ольги Анохиной, обновленная молодая команда — яркие и подающие надежды ребята. Начинающие артисты успешно справляются с крупными ролями: им под силу и Раскольников («Преступление и наказание»), и князь Мышкин («Идиот»).

А для деятелей культуры старшего поколения Театр имени Моссовета стал более чем вторым домом.

Людмила Шапошникова, — Никогда не забуду, когда мы стояли в подворотне и боялись в тот самый первый раз войти в театр, — вспоминает актер Александр Бобровский . — Мимо нас шли Леонид Марков Ольга Остроумова — огромные артисты, которых мы знали с детства. На всю жизнь осталось в памяти, как я «входил». Но приняли меня очень тепло. Уже в первые месяцы работы — по тридцать с лишним спектаклей. Надо признать, я получал от этого огромное удовольствие.

Театр имени Моссовета в современной быстроразвивающейся столице остается преданным своим традициям.

Для одних это неоспоримое достоинство, другие призывают к трансформации, большей прогрессивности. Но, несмотря ни на что, каждая новая премьера неизменно собирает аншлаги.

— 25 лет я посвятил этому театру, достаточно большой отрезок жизни, — говорит актер театра и кино Александр Яцко . — Слыша аплодисменты публики, испытываю удовлетворение, даже радость от исполнения этого ритуала. И каждый раз, выходя на сцену, я понимаю, что занимаюсь любимым делом.

РЕДАКЦИЯ «ВМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО И ТРУППУ ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕТА С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И БЛАГОДАРНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ!