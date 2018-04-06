«Норвежские читки», итальянские кинодебюты и Гоголь. Главные события выходных

Александр Огарев, Фарид Бикчантаев и Спектакль «Норвежские читки» С 6 по 9 апреля в Москве пройдет первый фестиваль Юна Фоссе. Спектакли по пьесам знаменитого драматурга представят режиссеры Юрий Бутусов Йоэл Лехтонен , а норвежская театральная компания «Избранные» (De Utvalgte) покажет российскую премьеру своего мультимедийного спектакля «Тени» на Новой сцене театра имени Евгения Вахтангова.

Программу фестиваля дополнят лекции и мастер-классы в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), творческие встречи в театре «Школа драматического искусства» и Центральном доме актера, а также презентация нового сборника пьес драматурга в Электротеатре «Станиславский».

На этих выходных в театре «Школа драматического искусства» пройдут показы двух спектаклей Александра Огарева: променада «Норвежские читки» (по малым пьесам Фоссе) и «Сюзанны» — истории жизни жены Генрика Ибсена

Когда: 7, 8 апреля Где: театр «Школа драматического искусства»

Лекция Александра Цыпкина 7 апреля в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Переезд в матрицу. Быстро. Недорого. Как извлечь пользу из всеобщей виртуализации и при этом не потерять себя». Сможет ли наша личность в Сети когда-нибудь заменить реальную? Как ее можно использовать? За что будут платить деньги в будущем? На эти и другие вопросы ответит автор проекта «Беспринцыпные чтения» Александр Цыпкин (трансляцию лекции можно будет посмотреть в реально времени на портале «Москва онлайн»).

Когда: 7 апреля Где: ЦДК Фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E.

Видео: YouTube/Daniele Di Stefano

В сети кинотеатров «КАРО» проходит XXI фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. В этому году в программе будет представлено 11 кинолент: комедии, драмы, триллеры, короткометражное кино.

В эти выходные пройдет показ триллера итальянского режиссера Даниэле Ди Стефано «Защитник», который получил премию на МКФ в Салерно и был включен в программу нескольких кинофестивалей Италии.

Кроме того, зрителям покажут первую полнометражную работу режиссера Андреа де Сика, за которую он получил престижную кинопремию Италии «Настро д'Ардженто» за лучший режиссерский дебют 2017 года.

Расписание и полную программу фестиваля можно найти по ссылке.

Когда: 7, 8 апреля Где: сеть кинотеатров «КАРО»

Выставка «Александр II — освободитель»

В Государственном историческом музее открывается выставка, посвященная 200-летию со дня рождения одного из самых масштабных правителей России — Александр II. В экспозиции можно увидеть исторические документы, личные вещи императора, портреты его самого и членов венценосной фамилии.

Один из любопытных экспонатов — простой стеклянный крест, который был сделан из стекла кареты, взорванной в 1881 году.

Участники выставочного проекта: Государственный Эрмитаж , Государственный музей–заповедник «Царское Село», Егорьевский историко-художественный музей, Государственный архив Российской Федерации.

Когда: с 4 апреля — 15 октября Где: Государственный исторический музей

Видео: YouTube/iVideos

На экраны вышел фильм «Гоголь. Вий» — продолжение фантастического киносериала по мотивам произведений русского писателя. На этот раз в фокусе — история борьбы молодого санкт-петербургского писаря Николая Гоголя ( Александр Петров ) с Темным Всадником, убивающим молодых девушек в окрестностях Диканьки.

Когда: с 5 апреля Где: московские кинотеатры

Фестиваль «Пасхальный дар» С 7 по 15 апреля в столице пройдет фестиваль «Пасхальный дар». В программе — благотворительные акции, кулинарные школы, мастер-классы, звон русских колоколов и спектакли.

Главными местами празднования станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки. С пятницы по воскресенье большинство площадок будет работать с 11:00 до 21:00.

Например, в Климентовском переулке установят звонницу из билов — плоских колоколов, созданных в России и не имеющих аналогов в мире. Гости фестиваля увидят выступления московских мастеров игры на билах и даже смогут взять урок у профессионала. Для всех желающих пройдут бесплатные мастер-классы по декору пасхальных колокольчиков и по изготовлению музыкальных инструментов, родственных колоколам

О главных событиях фестиваля можно узнать, пройдя по ссылке.

Когда: 7 — 15 апреля Где: московские площадки

Фильм «Мария Магдалина»

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

В российский прокат также вышел фильм австралийского режиссера Гарта Дэвиса , известного по картине «Лев» (2016).

Мария Магдалина " — история об одной из самых загадочных личностей в мире. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

Когда: с 5 апреля Где: московские кинотеатры