Кто родился 6 апреля

Андрей Викторович Кутепов (47 лет), председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Возглавлял администрацию Приморского района Санкт-Петербурга, был заместителем Руководителя Аппарата Совета Федерации — начальником Управления делами. С сентября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти города Санкт-Петербурга.

А ещё в этот день родились:

Сергей Иосифович Авакянц (60 лет), командующий Тихоокеанским флотом. Адмирал. Служил на Северном флоте. Был начальником штаба — первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, командующим Приморской флотилией разнородных сил, начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанского флота. В мае 2012 года был назначен командующим Тихоокеанским флотом.

Хильда Хайн, президент Маршалловых Островов. Была основателем правозащитной группы «Объединение женщин Маршалловых Островов», возглавляла Тихоокеанский региональный центр всесторонней помощи. Неоднократно избиралась членом нижней палаты парламента (Нитиджелы) страны. Занимала пост министра образования. В январе 2016 Хильда Хайни стала первой женщиной — президентом Маршалловых Островов. Она также является первым и пока единственным гражданином республики, получившим докторскую степень.

Станислав Андреевич Любшин (85 лет), артист театра и кино. Народный артист РСФСР. Работал в «Современнике», Театре на Таганке, Театре имени М. Н. Ермоловой, Театре на Малой Бронной. С 1980 года — актёр МХТ имени А. П. Чехова. Был занят в спектаклях: «Тартюф», «Иванов», «Вишневый сад», « Борис Годунов », «Три сестры», «Сирано де Бержерак» и др. Сейчас играет в постановках «Немного нежности», «Обрыв» и «Мефисто».

В фильмографии Станислава Любшина более 60 картин. Среди них такие любимые зрителями фильмы, как «Застава Ильича», «Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза», «Увидеть Париж и умереть», «Тема», «Чёрный монах». В качестве режиссёра снял две картины: «Позови меня в даль светлую» и «Три года».

Василий Васильевич Меркурьев (1904-1978), советский артист театра и кино. Народный артист СССР. Был актёром Ленинградского театра драмы имени Пушкина. В годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, организовал в г. Нарым (Новосибирская область) профессиональный театр.

В кино Василий Меркурьев дебютировал в 1924 году в эпизодической роли в фильме «Девятое января». Наибольшую известность получили его комедийные роли в картинах «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья» и др. Всего актёр снялся в более 60 фильмах.