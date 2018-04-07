Эйфман представил балет «Анна Каренина» в нью-йоркском Линкольн-центре

Санкт-Петербургский государственный академический театр Бориса Эйфмана представил в нью-йоркском Линкольн-центре балет « Анна Каренина ». По словам художественного руководителя, этим спектаклем он и его труппа отметили 20-летие гастролей в США. «Каренину» показывали в Нью-Йорке уже в третий раз, однако впервые артисты вышли на сцену Театра Дэвида Коха , а за музыкальное сопровождение балета отвечал живой оркестр.

В пятницу, 6 апреля, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил в крупнейшем культурном центре Нью-Йорка — Линкольн-центре — балет «Анна Каренина» на музыку Петра Чайковского

Этим спектаклем труппа театра Эйфмана отметит 20-летие гастролей в Соединённых Штатах.

«Для меня это, конечно, особый день. Я мечтал показать своё искусство в Линкольн-центре, в замечательном театре Коха, и моя мечта сбудется. Я счастлив. Мне очень радостно вернуться в Линкольн-центр, поскольку 14 лет назад я ставил здесь балет «Мусагет», — рассказал балетмейстер RT перед спектаклем.

Эйфман подчеркнул, что его труппа открывает зарубежной аудитории современный русский балет и своим примером демонстрирует: в России знают толк не только в классических шедеврах.

Также художественный руководитель театра отметил, что русский балет всегда был «посланником дружбы и любви к миру», даже во времена, когда происходило охлаждение отношений на мировой политической арене.

«Так получилось, что мы сегодня являемся посланниками нашего искусства, нашей культуры. Я надеюсь, что та публика, которая придёт к нам на спектакли — а у нас полные залы, — ещё раз окунётся в мир наших эмоций, гуманизма, добра и любви. Надеюсь, что наши спектакли будут каким-то послом доброй воли от нашей страны», — заявил Эйфман.

Исполняющая главную партию солистка театра Мария Абашова подчеркнула, что русский балет стал в некоторой мере интернациональным: страны меняются хореографами, зарубежные хореографы привозят в РФ свои балеты, российские хореографы продают свои спектакли за границу. Однако, по её словам, русская школа по-прежнему отличается от школ других стран — дисциплиной и методами обучения.

«Искусство, как мы знаем, должно нести прекрасное в массы. Мы учили это в школе. И, как видим, взаимоотношения между странами никак не отражаются на искусстве. Нас всё равно (несмотря на сложную политическую повестку. — RT) приглашают. Нас ждут в Европе. Нас ждут в Америке. Это, конечно, очень приятно. Грустно, что невозможно, чтобы все дружили. Но мы никак не можем на это повлиять, мы просто привозим сюда частичку себя, частичку России», — рассказала Абашова.

«Анну Каренину» можно будет увидеть в Нью-Йорке ещё два дня — 7 и 8 апреля.