Театр Эйфмана дебютирует на сцене Lincoln Center в Нью-Йорке с балетом «Анна Каренина»

Как сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС организатор тура, продюсер и импресарио Сергей Данилян , на все четыре спектакля, которые пройдут в Lincoln Center в ближайшие дни, билеты полностью проданы и ожидается аншлаг.

"Мы в третий раз привозим балет «Анна Каренина» в Нью-Йорк, и, так как билеты проданы все, можно с уверенностью сказать, что театр пользуется огромным успехом, — отметил Данилян. — Сегодня людям, постоянным зрителям, интересно увидеть балет Эйфмана в другом масштабе и сценическом пространстве, а также в сопровождении оркестра". Впервые за 20 лет, на протяжении которых театр Бориса Эйфмана гастролирует в Нью-Йорке, музыку исполняет живой оркестр.

"Балет «Анна Каренина» поставлен на музыку Чайковского, она хорошо известна не только зрителям, но и оркестру, что было важно, учитывая сжатые сроки подготовки гастролей, — пояснил Данилян. — Получилась такая очень русская работа, которая должна была привлечь американцев — музыка Чайковского, литература русского классика Л. Н. Толстого и российский режиссер Эйфман".

"Анну Каренину" представят зрителям Нью-Йорка четырежды в течение 6, 7 и 8 апреля. Труппа, которая прибыла из Санкт-Петербурга, состоит из полусотни артистов и театральных специалистов. Главную партию — Анны Карениной — исполняют солистка театра Мария Абашова и балерина Дарья Резник.

Психологический балет

Сам Эйфман в интервью корреспонденту ТАСС рассказал, что выступить с балетом своего театра на сцене Lincoln Center было его давней мечтой. «В 2004 году я представил здесь балет „Мусагет“ на музыку Баха к 100-летию Джорджа Баланчина (русский и американский балетмейстер, танцовщик — прим. ТАСС), но в исполнении артистов New York City Ballet, — напомнил Эйфман. — У меня уже тогда зародилась мечта — показать именно на этой сцене спектакль со своим театром. Спустя 14 лет мечта осуществилась — мы показываем „Анну Каренину“ в сопровождении оркестра New York City Ballet под руководством дирижера, народного артиста РФ Николая Алексеева ».

В этом году исполняется 20 лет со дня первых гастролей театра Эйфмана в Нью-Йорке. «Для каждого артиста успех в Нью-Йорке — показатель качества и профессионального уровня, потому что это — огромный творческий рынок, который перемалывает кости большим артистам и компаниям, — отметил руководитель театра. — Здесь можно получить право выступить один раз, но закрепиться на 20 лет и так, чтобы почти ежегодно показывать свое искусство — результат востребованности, успеха не только балета, но и нашего направления».

"Мы создали психологический русский театр балета, в котором задействованы эмоции, энергия, психологизм, сильное энергетическое поле, воздействующее на зрителей, — пояснил Эйфман. — Люди приходят к нам, получая живые эмоции от движения человеческого тела, помогающего выразить чувства и переживания. Этот сложный комплекс выразительных средств оказался очень востребован американской публикой. Несмотря на то, что она воспитана на более абстрактном балете Баланчина, зрители с большим восторгом и энтузиазмом воспринимают наше искусство, и мы показываем, что в России не только сохраняют классические шедевры, но и создают новый современный балет, востребованный в мире так же, как и наша классика".

Политика и культура — параллельные миры

Нынешние напряженные российско-американские отношения не влияют на популярность русского современного балета в США, полагает Эйфман. «Политика и культура, к счастью, протекают в параллельных мирах, о чем говорит отношение американских зрителей к нашим выступлениям, классике, — подчеркнул балетмейстер. — Американцы тоже смотрят телевизор, читают газеты, но политическая ситуация их нисколько не останавливает, они идут и покупают билеты».

"В то же время на меня, конечно, политическая ситуация эмоционально действует, — признался он. — Я — человек очень миролюбивый и стремлюсь к тому, чтобы происходила интеграция людей разных культур, вероисповеданий, политических взглядов. Как раз именно искусство балета, которое не имеет языкового барьера, доступно зрителям любых стран и может интегрировать людей". «Политики, к сожалению, имеют дело с конфликтами, проблемами, недопониманием, а у зрителей и артистов, напротив, возникает чувство полного взаимопонимания и эмоционального слияния, и в этом высочайшая ценность искусства, в том числе русского современного искусства», — считает руководитель театра.

В свою очередь Сергей Данилян особо отметил, что сотрудничество американских театральных площадок с балетом Эйфмана, продолжающееся много лет, вносит огромный вклад в укрепление отношений народов двух стран, не взирая на политические события. «В нынешнем политическом климате, при ситуации, которая сложилась и в мире, и в отношениях России и США, этот культурный мостик не просто существует, но и крепнет с каждым годом, — сказал он. — Американские зрители очень любят российских артистов, с удовольствием ходят на спектакли, таким образом проявляя солидарность и поддержку в укреплении и развитии отношений между нашими странами».