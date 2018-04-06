День поминовения усопших в Чжэцзянском музее памяти павших героев революции

Ханчжоу, 5 апреля / Синьхуа / — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/ Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Ханчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Ханчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)