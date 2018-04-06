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День поминовения усопших в Чжэцзянском музее памяти павших героев революции
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День поминовения усопших в Чжэцзянском музее памяти павших героев революции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — В Чжэцзянском музее памяти павших героев революции в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня прошла серия специальных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в Китае празднику Цинмин, или Дню поминовения усопших. В музее были организованы экскурсия с гидом, лекция под открытым небом, художественный спектакль, чтение вслух написанных павшими героями стихов и прозы, концерт революционных песен. Посетители услышали вонующие душу рассказы о людях, боровшихся и пожерствоваших жизнью во имя идеалов революции. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
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