В Сиане прошла премьера спектакля о династии Тан

Сиань, 5 апреля / Синьхуа / — В Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возле южной городской стены сегодня состоялась премьера спектакля о временах династии Тан /618-907/ «Мечты о древнем Чанъане. Великая династия Тан торжественно принимает гостей». (Синьхуа / Лян Айпин)

Сиань, 5 апреля /Синьхуа/ — В Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возле южной городской стены сегодня состоялась премьера спектакля о временах династии Тан /618-907/ «Мечты о древнем Чанъане. Великая династия Тан торжественно принимает гостей». (Синьхуа / Лян Айпин)

Сиань, 5 апреля /Синьхуа/ — В Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возле южной городской стены сегодня состоялась премьера спектакля о временах династии Тан /618-907/ «Мечты о древнем Чанъане. Великая династия Тан торжественно принимает гостей». (Синьхуа / Лян Айпин)