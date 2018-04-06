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В Сиане прошла премьера спектакля о династии Тан
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В Сиане прошла премьера спектакля о династии Тан 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 5 апреля /Синьхуа/ — В Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возле южной городской стены сегодня состоялась премьера спектакля о временах династии Тан /618-907/ «Мечты о древнем Чанъане. Великая династия Тан торжественно принимает гостей». (Синьхуа / Лян Айпин)
Сиань, 5 апреля /Синьхуа/ — В Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возле южной городской стены сегодня состоялась премьера спектакля о временах династии Тан /618-907/ «Мечты о древнем Чанъане. Великая династия Тан торжественно принимает гостей». (Синьхуа / Лян Айпин)
Сиань, 5 апреля /Синьхуа/ — В Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возле южной городской стены сегодня состоялась премьера спектакля о временах династии Тан /618-907/ «Мечты о древнем Чанъане. Великая династия Тан торжественно принимает гостей». (Синьхуа / Лян Айпин)
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