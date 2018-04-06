Афиша выходных в Оренбурге с 6 по 8 апреля

В эти выходные в Оренбурге пройдут мероприятия на самый разный вкус. Молодежи придутся по вкусу клубные тусовки… местами даже с горячим подтекстом. А вот поколению постарше советуем обратить внимание на театральную афишу.

Пятница, 6 апреля

В 18:30 Оренбургском театре музыкальной комедии можно посмотреть постановку о «Первой любви Дон Жуана». Билеты от 200 руб. 12+

На сцене оренбургского драмтеатра смешная и трогательная комедия «Шесть блюд из одной курицы» в 19:00. Билеты от 200 руб. 16+

Группа VLNY после осенних презентаций третьего полноформатного альбома «Ближе» приезжает в Оренбург с особенной праздничной программой. Встречаемся в клубе CTUDИЯ в 20:00. Билеты от 600 руб. 18+

В это же время в Некафе стартует весенний сезон «Мафии». Стоимость участия в психологической ролевой игре— 300 руб. 16+

Суббота, 7 апреля

В 10:00 начнется праздничная выставка-ярмарка изделий ручной работы «DIV-Декор». В ТРК «КИТ» можно купить и посмотреть творения ручной работы. А в 15:00 начнется развлекательная программа и бесплатные мастер-классы для детей «Пасхальные диковинки». Вход свободный. 0+

В 17:00 в гончарном доме «Светлица» ждут всех любителей жечь. Потому что состоится долгожданный мастер-класс по вощинным свечам. Стоимость участия 1200 руб. 0+

С 18:00 в развлекательном комплексе «Панкратов» начнется MISS POLE DANCE Оренбург. Показательные выступления профессионалов, воздушный эквилибр, великолепные трюки, но главное — красота, молодость и грация. Вход 500 руб. 18+

В 18:00 Областной театр драмы расскажет известную и любимую историю, показав спектакль «Свадьба в Малиновке». Билеты от 200 руб. 12+

Воскресенье, 8 апреля

Велоклуб Cuprum приглашает открыть велосезон легкой велосипедной прогулкой за город протяженностью 25 км. Выезжаем на пикник в 10:30 от сквера у Дома Советов. 6+

В «Доме» на переулке Бухарском 5/1 пройдет выставка Марии Калинкиной. Увидеть работы молодого художника можно будет с 15:00. Вход свободный. 12+

На сцене Оренбургского драмтеатра смотрим спектакль по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Начало в 17:00. Стоимость билетов — от 200 руб. 12+

Культовая отечественная группа «Калевала» приглашает отметить своё 10-летие. В Оренбурге музыканты презентуют новый альбом «Метель» на сцене паба «Печеное колено» в 20:00. Билеты от 300 руб. 12+

Бар Long Way предлагает этим апрельским вечером встретиться с друзьями и послушать акустический концерт. С 23:00 выступают Паша Ишков и АКБУЛАКА. Билеты от 100 руб. 18+