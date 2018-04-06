Денис Мацуев и школьник из Перми Вася Югов: голосуем за номинантов Строгановской премии

Номинантами «Строгановской премии», которая вручается пермским землячеством, стали пермяки, жители края и пианист Денис Мацуев , который ежегодно приезжает к нам с концертами. Он номинирован за любовь к пермскому зрителю.

Кроме именитого музыканта в списке композитор Евгений Крылатов , автор песни «Крылатые качели». Он родился в Лысьве и закончил в Перми музыкальную школу и училище. Евгений Павлович номинируется за достижения в области культуры и за честь и достоинство. Науку представляют шесть номинантов, в том числе Семен Лицын — создатель флешки, и пермский школьник Вася Югов, который завоевал пять золотых медалей на международных олимпиадах по физике. Учитель информатики школы №9 Галина Шульгина представлена сразу в номинациях «Честь и достоинство», «Наука» и «Спорт».

— Два ее ученика стали абсолютными чемпионами мира по спортивному программированию. В 2016 году — Алексей Гордеев , а 2017 году — Иван Белоногов, — говорится на сайте премии. — Галина Михайловна много лет преподаёт информатику. Она учит и воспитывает новое поколение программистов. Её ученики — неоднократные победители региональных и всероссийских и международных олимпиад по информатике.

Сейчас больше всего голосов у премьера балетной труппы оперного театра Сергея Мершина . Правление землячества решило продлить прием заявок.

— Сбор заявок на соискание «Строгановской премии 2017» продлен до 22 апреля и введен специальный приз «Народное признание», для номинанта, который получит наибольшее количество голосов в ходе общественного голосования на сайте «Пермское землячество», — сообщают в правлении.

Проголосовать за номинантов можно на сайте пермского землячества.