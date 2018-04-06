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Анатолий Белый приглашает в «Большое весеннее путешествие»
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Анатолий Белый приглашает в «Большое весеннее путешествие» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
12 апреля проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» и Московский Зоопарк представят благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что будет происходить в этот вечер на сцене Театриума на Серпуховке, читайте только на НСН.
«Берите своих детей в охапку, и не только детей, в общем, берите всех и приходите! Мы будем говорить о благотворительности в очень ненавязчивой, театральной, интересной форме. Что же мы там будем делать? Что же вам предстоит увидеть? Ну, например, Алексей Кортнев и группа «Ундервуд» будут петь, но будут петь совершенно необычно. Вообще, мы все будем делать какие-то необычные вещи, совсем не свойственные нам. Будут стихи, или вот Алена Бабенко будет танцевать японский танец (я уже раскрываю вам небольшой секрет, чтобы вы понимали, что вообще будет происходить), будут летать воздушные гимнасты, Лиза Борская будет петь, Станислав Дужников предстанет в образе Дон Кихота, а еще мы покажем небольшие поэтические фильмы на стихи о животных», — рассказал Анатолий Белый.
Театральное шоу организовано в поддержку детей: все средства от продажи билетов будут перечислены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонды «Дети-бабочки», «Я есть!» и «Доктор Клоун».
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