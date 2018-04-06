В Хабаровске пройдет театральный конкурс «Овация» 

Участниками конкурса станут 17 театральных коллективов из Хабаровска, Комсомольска -на— Амуре, Нанайского и имени Лазо районов, а также Республики Саха. Команды представят свои постановки, основанные на национальных сказках, обрядах, песнях, играх, театрализованных версиях национальных песен, а также литературном национальном материале современных и классических авторов. «Постановки будут как на русском, так и на национальном языке. Победителей фестиваля наградят дипломами и ценными призами. Члены жюри отметят лучшие работы актеров, режиссеров, балетмейстеров, хормейстеров, композиторов, художников, педагогов и сценаристов», — цитирует Комсомольская правда пресс-службу правительства Хабаровского края. В рамках конкурса для участников проведут специальные театральные мастер-классы.