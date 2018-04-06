Московский культурный фольклорный центр п/р Л. Рюминой

Фольклорный центр осуществляет работу, направленную на возрождение и развитие народного певческого, танцевального, музыкального и прикладного искусства на профессиональной основе, в целях развития национальной культуры, удовлетворении потребностей населения в сценическом искусстве. Это одно из немногих мест, где можно приобщится к народному творчеству.

Силами творческого коллектива Фольклорного центра, ансамбля «Русы» под руководством Народной Артистки России Л. Г. Рюминой, создаются, и проводится показ спектаклей и театрализованных программ, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, благотворительных программ. В состав вокально-хореографического ансамбля «Русы» входят: вокальная, хореографическая группы и оркестр народных инструментов, которые совместно на сцене разыгрывают театрализованные представления. Концертные программы создаются к различным Российским праздникам: Дню космонавтики, Пасхе, Дню Победы, Дню Славянской Письменности, Дню России и др. Детские спектакли ставятся по мотивам русских народных сказок. В театрализованных представлениях исполняются песни времен Великой Отечественной войны, романсы, русские, авторские песни, песни различных народностей, в которых воспевается и славится история нашего государства, духовное развитие и единение народа. Фольклорный центр является уникальным достоянием, где сохраняется красота русского фольклорного творчества и происходит знакомство широкой публики с традиционной культурой народов многонациональной России.

На базе Фольклорного центра создана детская студия «Юные Русы», где творческий коллектив ансамбля «Русы» проводит мастер-класс по хореографии и вокалу. В детской студии «Юные Русы» занимаются 230 детей в возрасте от 3-х до 16 лет. Развивающая программа для детей основана на передачи традиционной песенно-танцевальной культуры от поколения к поколению. На занятиях дети знакомятся с историей традиционной культуры, с танцевальным и музыкальным фольклором, декоративно-прикладным, песенным и устным творчеством, что позволяет сформировать у детей и молодежи чувство гордости, патриотизма и любви к своей Родине.