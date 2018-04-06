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Новым худруком «Табакерки» стал Владимир Машков
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Новым худруком «Табакерки» стал Владимир Машков 

Мир24 2 часа назад
Художественным руководителем московского театра Олега Табакова — знаменитой «Табакерки» — стал народный артист России Владимир Машков, сообщает РИА «Новости».
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