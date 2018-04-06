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Фестиваль «Пасхальная радость» пройдет в Иркутске на трех площадках
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Фестиваль «Пасхальная радость» пройдет в Иркутске на трех площадках 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Традиционный для Иркутска фестиваль «Пасхальная радость» пройдет с 8 по 11 апреля на трех площадках: в театре юного зрителя, театре кукол «Аистёнок» и областной филармонии. Об этом сообщает региональное правительство.
Открытие намечено на 8 апреля. В театре юного зрителя будет представлена выставка работ учащихся Православной женской гимназии, воспитанников детских домов и школ-интернатов. 9 апреля ученицы Православной женской гимназии, православных и воскресных школ Иркутской Епархии Русской Православной Церкви покажут концерт. 10 апреля на сцену выйдут воспитанники детских домов и школ-интернатов Иркутска и Иркутской области. В областном театре кукол «Аистёнок» пасхальная программа откроется 9 апреля. В учреждении пройдёт фестиваль детских и юношеских самодеятельных коллективов «Дорогою добра». В его рамках состоятся спектакли театральных студий, мастер-классы для руководителей театральных коллективов. 10 апреля студенты Иркутского технологического колледжа проведут мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров. Закрытие фестиваля детских и юношеских самодеятельных коллективов «Дорогою добра» и награждение театров-участников состоится 11 апреля. Вход на все мероприятия, которые состоятся в театре юного зрителя имени А. Вампилова и областном театре кукол «Аистёнок», свободный. В Иркутской областной филармонии в рамках XI Областного фестиваля «Пасхальная радость» пройдёт фестиваль «Повсюду Благовест звучит». В программе — выступления камерного хора Иркутской областной филармонии, губернаторского симфонического оркестра под руководством Илмара Лапиньша и Архиерейского мужского хора «Знамение» (руководитель протодьякон Антоний Смолин).
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