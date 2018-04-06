Фестиваль «Пасхальная радость» пройдет в Иркутске на трех площадках

Традиционный для Иркутска фестиваль «Пасхальная радость» пройдет с 8 по 11 апреля на трех площадках: в театре юного зрителя, театре кукол «Аистёнок» и областной филармонии. Об этом сообщает региональное правительство.