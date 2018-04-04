Гендиректор Большого театра прокомментировал арест Зиявудина Магомедова

Арестованный владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов остаётся попечителем Большого театра, выдвинутое против него обвинение не доказано, сообщил RNS гендиректор Большого театра Владимир Урин

«Что касается Зиявудина Магомедова, то он уже многие годы входит в попечительский совет Большого театра, поддерживая разные наши начинания и проекты. В этом смысле я могу только выразить ему нашу благодарность, — передал Урин RNS через пресс-секретаря театра. — В данный момент идёт расследование, обвинение не выдвинуто и не доказано. Зиявудин Магомедов остаётся попечителем театра».

Входящая в группу «Сумма» компания «Интекс» осуществляла реконструкцию Большого театра. Комментировать ход строительных работ, а также говорить о том, есть ли у театра сейчас претензии к результатам работы, Урин не стал.

«Я пришёл работать в Большой уже после окончания реконструкции и не могу судить о том, как шла в своё время работа. Знаю, что компания «Сумма» пришла в очень непростой момент и сделала все возможное, чтобы Большой театр был открыт в срок», — сообщил Урин.

31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова. Зиявудина Магомедова подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.

Ситуацию с арестом Магомедова в мае будет обсуждать попечительский совет Большого театра, членом которого является Магомедов, сообщал ранее RNS глава Исполкома попечительского совета театра Михаил Швыдкой

«Ситуацию с арестом Зиявудина Магомедова мы будем, безусловно, обсуждать на заседании исполкома попечительского совета Большого театра, который должен быть в конце апреля, а также на заседании самого попечительского совета 17 мая», — сообщал RNS Михаил Швыдкой.