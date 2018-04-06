«Кот в сапогах» в оперном королевстве

В дни недавно завершившихся весенних школьных каникул в камерном театре «Санктъ-Петербургъ опера» с большим успехом прошли показы оперы Цезаря Кюи «Кот в сапогах». Режиссер Юрий Александров не только вернул забытый шедевр на сцену: именно в его театре, на наших глазах, состоялась мировая премьера этого блистательного произведения.

Действительно, судьба весьма иронично отнеслась к этой детской опере, наполненной легкой, светлой и в то же время весьма непростой музыкой. «Кот в сапогах», написанный в 1912 году, до сих пор ни разу не звучал в сценическом исполнении в профессиональных театрах. И это удивительно. Ведь «детская» ниша в репертуаре петербургских классических театров небогата звучными наименованиями. В основном юные меломаны довольствуются балетом «Чиполлино» и симфонической сказкой «Петя и волк», где есть хоть какая-то инсценировка.

Чуть полегче москвичам — Детский музыкальный театр им. Наталии Сац предлагает зрителям оперы для детей авторства современных композиторов. В остальных же российских театрах юной аудитории зачастую скармливают сделанные на левой коленке незатейливые «мюзиклы» с собранным по случаю актерским составом. Счастливые исключения крайне немногочисленны.

И здесь самое время сказать спасибо «Санктъ-Петербургъ опере» и ее руководителю. Александров уже вернул к жизни такие музыкальные редкости советской поры, как спектакль «Крым» на музыку Мариана Коваля, «Молодую гвардию» Юлия Мейтуса, «Октябрь» Вано Мурадели. Вернул на сцену, не побоявшись ревнителей театральной «свободы», которые крайне предвзято отнеслись к самой идее возвращения зрителю советской классики.

Тогда театр просто заклевала толпа, не имеющая — да и не могущая иметь — своего мнения. Поющая с легкой и нечистоплотной руки заводил, которых доводил до благородного бешенства «крымнашизм», как они выражаются, той же постановки по Ковалю. Можно было бы с юмором отнестись к баталиям тех лет, если бы не осознание того факта, что театральное общество в итоге оказалось расколотым и перестало быть той общественной силой, которая отстаивало бы свои профессиональные интересы и права. Отсюда и нынешний кризис, царящий на подмостках и вокруг них.

К счастью, в театре на Галерной никакого кризиса нет. Здесь идут вперед и теперь воскресили оперу, которую в предреволюционное лихолетье так и не услышали юные россияне. «Кот в сапогах» — самая настоящая опера, хоть в афише и названа музыкальной сказкой для детей и взрослых с песнями и танцами. Крайне непродожительное — чуть больше часа — представление наполнено красивыми ариями, которые предназначены для восприятия именно детской аудиторией. Но в то же время никакого примитива и «сюсюканья»: абы какими голосами это классическое произведение не исполнить. А ведь артистам Александрова пришлось еще и заделаться танцорами — хореографические номера составляют значительную часть спектакля.

Исполнители постарались на славу. Порой приходилось дивиться, как комическое амплуа показывает в абсолютно новом свете солистов, к которым, казалось, уже привыкли и глаз, и ухо. Владислав Мазанкин в образе рыжего хитрюги-кота демонстрировал то агрессивность с фырканьем, то предельную жеманность — уже с мурлыканьем. Виктор Алешков показал своего Короля в сатирическом ключе, а Светлана Арзуманова стала просто гротескной Принцессой, с большим мастерством и талантом представив образцовую комическую дуру. Евгений Солодовников вполне мог напугать особо робких зрителей своими превращениями из Людоеда во льва. А Евгений Наговицин, который более привычен завсегдатаям театра в образе страдающего Ленского, очень понравился залу, явившись на сцене ярким, потешным и витальным простаком, но в то же время и хитрованом.

Некоторые неизбежные изменения были внесены и в музыкальный текст. Дело в том, что с годами оригинальная оркестровка оперы оказалась утраченной. И это дает определенные возможности постановщикам. В «Санктъ-Петербургъ опере» где-то добавили ритмичности, расставили акценты с тем, чтобы музыка была более легкой для детского восприятия. И оркестр под управлением Роберта Лютера с легкостью «подружил» весьма молодую аудиторию с наследием Кюи.

Большой вклад в успех постановки внес и художник-постановщик Вячеслав Окунев . Визуальные образы персонажей моментально запоминаются, а яркая палитра спектакля веселит, но не утомляет взгляд. А поделить камерное пространство сцены между сельскими угодьями, королевским дворцом и замком Людоеда помогают обычные кубики — непременный атрибут любой детской комнаты. Очень славно потрудились над премьерой балетмейстер Ирина Шаронова и отвечающая за видеоинсталляции Виктория Злотникова.

Легкость постановки и ее оптимизм не только нравятся детям, но и привлекают внимание вполне взрослых зрителей. Последних на показах было немало, и далеко не все они сопровождали в театр детей и внуков. Очередной творческий эксперимент Юрия Александрова попал в цель. Конкретнее — в ту точку, где интересы зрителя совпадают с задачами музыкального театра и предназначением высокого искусства в целом: делать мир гармоничнее и добрее. Далеко не у всех это получается. В «Санктъ-Петербургъ опере» — смогли.

интернет-журнал «Интересант»