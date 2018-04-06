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На площадке под Собор святой Екатерины у Театра драмы начали бурить скважины
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На площадке под Собор святой Екатерины у Театра драмы начали бурить скважины 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в сквере у Театра драмы начали буровые работы. Буровая машина делает скважины, стоя на одном из газонов. Как рассказали рабочие, тут идет проверка, подходит ли площадка для возведения Собора святой Екатерины. Предполагается сделать несколько скважин, работы будут вестись более недели.
— Это обычная практика, скважины делаются, чтобы проверить, какие грунты есть в этом месте, — отметили специалисты.
Сквер у Театра драмы — место, куда перенесли строительство бывшего Храма-на-воде. Против стройки в акватории Городского пруда рядом с «Динамо» неоднократно высказывалась общественность, и в итоге губернатор Евгений Куйвашев предложил инициаторам проекта — главе УГМК Андрею Козицыну и главе РМК Игорю Алтушкину — пересмотреть местонахождение объекта. Генподрядчиком строительства выступает ГК Premier. Создатель первого варианта Храма-на-воде Михаил Голобородский характеризовал этот участок как «тяжелый, со сложным ландшафтом».
Стоит отметить, что площадка под храм, согласно последней редакции Правил землепользования и застройки, относится к категории ТОП-1 (зоны общественного пользования — парки, набережные). Категорию земли хотели поменять в Минстрое. Но слушания по этому вопросу отменили в последний момент. Сейчас этот вопрос находится в ведении городской администрации.
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