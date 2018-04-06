На площадке под Собор святой Екатерины у Театра драмы начали бурить скважины

Сегодня в сквере у Театра драмы начали буровые работы. Буровая машина делает скважины, стоя на одном из газонов. Как рассказали рабочие, тут идет проверка, подходит ли площадка для возведения Собора святой Екатерины. Предполагается сделать несколько скважин, работы будут вестись более недели.

— Это обычная практика, скважины делаются, чтобы проверить, какие грунты есть в этом месте, — отметили специалисты.