Фестиваль «Пасхальный дар» станет праздником добрых дел

Главной темой фестиваля в этом году будет благотворительность.

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 7 по 15 апреля. Москвичи увидят 150 театральных представлений, примут участие в 400 спортивных играх и посетят 750 творческих и кулинарных мастер-классов. Специальную программу подготовили благотворительные фонды. Например, в рамках фестиваля состоятся аукционы и сбор средств для нуждающихся, а также концерты, лекции и фотовыставки.

Все желающие смогут помочь ветеранам театров и кино, людям с ограниченными возможностями и социально незащищенным людям, а также бездомным животным. Для этого на фестивальных площадках будет организован сбор средств. Пожертвовать сумму можно будет с помощью СМС на номер 7715, терминалов и банкоматов, а также путем участия в благотворительных аукционах. Денежные средства будут перечисляться на единый счет, после чего их распределят между фондами. Самые юные москвичи смогут изготовить и передать в фонды пасхальные открытки и сувениры.

Чтения, концерты и мастер-классы

Стихи и музыка будут звучать в первый день фестиваля на площади Революции. На сцене споют Анжелика Фролова Наталья Сидорцова , а также актер Руслан Сабиров . В этот же день в павильоне анимации гости фестиваля научатся мастерить броши и браслеты, а также расписывать футболки.

Пасхальные истории и кулинарные мастер-классы

Ежедневно участники проекта «Золотая мака» в городе» будут показывать горожанам свои лучшие спектакли на Манежной и Тверской площадях. Здесь же москвичи увидят постановки по мотивам сказок «Конек-горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Аленький цветочек» и «Волшебник Изумрудного города».

Витражная мастерская откроется на Тверской площади, а на площади Революции будет работать мастерская добрых дел. Звонницу из плоских колоколов установят в Климентовском переулке, а в Зеленограде поделятся секретами декора пасхальных яиц и научат создавать цветочные композиции, передает официальный сайт мэра и правительства Мосвы.

Все желающие смогут приготовить постные блюда и научиться правильно использовать имбирь, куркуму, корицу и гвоздику в Камергерском переулке, а на Тверской площади — сделать паштет из куриной печень или испечь кекс с орехами и сухофруктами. Кулинарные мастер-классы пройдут также на Профсоюзной улице, где будут готовить творожно-морковные десерты, и на Семеновской площади, где мастера научат делать греческие пирожки калицунии и итальянский кекс панеттоне.

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