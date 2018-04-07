Самый добрый праздник: стартовал фестиваль «Пасхальный дар»

С 7 по 15 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Его гостей ждет 150 спектаклей, 750 мастер-классов, 400 спортивных игр и других интересных активностей с участием российских звезд.

Вся развлекательная программа в этом году будет сопровождаться благотворительными акциями. На фестивале будут собирать пожертвования для нуждающихся людей, а также для бездомных животных.

Специальную программу подготовили благотворительные фонды, которые проведут концерты, аукционы, лекции, семинары, фотовыставки. На площадках фестиваля они расскажут о своей работе.

Внести вклад в доброе дело можно с помощью СМС на короткий номер 7715. Все собранные средства будут распределены между фондами. Также пять процентов от прибыли торговых точек и кафе, работающих на фестивале, пойдут на благотворительность.

Чтения, концерты звезд и мастер-классы

11 апреля на Профсоюзной улице и 13 апреля на площади Революции горожан ждет концерт Родиона Газманова , а также мастер-классы, где будут делать открытки, закладки, кружки. На Манежной площади 14 апреля покажут оперу «Боярыня Вера Шелога», а после сыграют каверы.

Благотворительный гольф-клуб и помощь животным

Территория между площадью Революции и Манежной площадью на время фестиваля станет полем для гольфа. Здесь пройдут благотворительные аукционы, участники которых смогут сыграть партию с российскими знаменитостями. Попробовать себя в гольфе смогут все, кто перечислит пожертвование благотворительным фондам с помощью СМС-сообщения.

Любимые сказки и творческие мастерские

Каждый день на Манежной и Тверской площадях, а также на площади Революции и на Профсоюзной улице театры — участники проекта «“Золотая маска” в городе» будут показывать свои лучшие инклюзивные спектакли. Также зрители увидят пасхальные истории и постановки по мотивам «Конька-горбунка», «Сказки о царе Салтане», «Аленького цветочка», «Волшебника Изумрудного города».

Кроме спектаклей, в программе — творческие и кулинарные мастер-классы. На Тверской площади откроется витражная мастерская, на площади Революции — мастерская добрых дел. В Климентовском переулке установят звонницу из плоских колоколов и научат играть на них, а в Зеленограде расскажут, как создавать цветочные композиции и декорировать пасхальные яйца.

В Камергерском переулке повара раскроют секреты приготовления постных блюд и научат правильно применять специи — имбирь, куркуму, корицу, гвоздику. На Тверской площади испекут кекс с орехами и сухофруктами и сделают паштет из куриной печени, на Профсоюзной улице будут готовить творожно-морковные десерты, а на Семеновской площади — греческие пирожки калицунии и итальянский кекс панеттоне.