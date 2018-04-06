Московский Пасхальный фестиваль в музее хрусталя имени Мальцовых

С 8 апреля по 9 мая 2018 в 17-й раз пройдет Московский Пасхальный фестиваль, который организует всемирно известный дирижер Валерий Гергиев

С 2002 года, с момента основания крупнейшего музыкального форума России, Владимирская земля является одной из главных его площадок. За прошедшие годы концерты на объектах Владимиро-Суздальского музея-заповедника во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном стали традицией. 12 апреля 2018 в 17:00 Пасхальный фестиваль сделает остановку в хрустальной столице — в Музее хрусталя им. Мальцовых. Под сводами Георгиевского собора, обладающего уникальной акустикой, выступят солисты Мариинского театра. Программу представит Народная артистка РФ Л. А. Гергиева. Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы , министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По традиции музыканты представят четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную.

Симфоническая программа

8 апреля, в День Пасхи Христовой, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева дважды выступит в Москве. Первый концерт начнется в 12:00 в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Совместно с Московской филармонией будет осуществлена прямая трансляция этого выступления для Дальнего Востока и других регионов России. А вечером в Большом зале Московской консерватории состоится торжественное открытие фестиваля.

Хоровая программа

Лучшие хоровые коллективы из разных стран мира выступят в Москве, Туле, Твери, Великом Новгороде, Ростове Великом, Муроме, Александрове, Владивостоке и других городах. В этом году в хоровой программе примут участие коллективы из России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Симферополь, Кисловодск, Владивосток, Уссурийск), а также Республики Абхазия, Республики Беларусь, Армении, Грузии, Словакии, Швеции, Греции, Финляндии и Болгарии.

Камерная программа

Ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и художественный руководитель Академии Лариса Гергиева представят программу из русских романсов и мировых оперных шедевров, а также серию открытых репетиций и вокальных мастер-классов. Выступления артистов пройдут в Москве, Севастополе, Ялте, Плёсе, Тихвине, Гатчине, Смоленске и т.д. Звонильная программа

Более 40 звонарей из России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии, Финляндии, Франции и Казахстана приедут в Москву и примут участие в колокольных концертах в 50 храмах. Московские звоны по традиции будут проходить на лучших исторических и современных звонницах и колокольнях — на Красной площади, в Зарядье, Замоскворечье, на Таганке, в Коломенском, Сокольниках. К московской программе присоединятся Звенигород, Сергиев Посад, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль… и впервые — Финляндская православная церковь

Благотворительные концерты

XVII Фестиваль традиционно пройдет в детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов. Кульминацией Фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая — в День Великой Победы.