Дагестанский театр кукол посетит с гастролями Брянск 

12 и 13 апреля юные зрители приглашаются на спектакль «Алладин и волшебная лампа», поставленный украинским режиссёром Анатолием Поляком по одному из наиболее известных произведений, входящих в цикл арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Каждая из сказок этого цикла, имеющая волшебный сюжет с неожиданными поворотами, проникнута необычайным колоритом, красочностью, роскошью и загадочностью Востока. В сказке «Алладин и волшебная лампа» бедный юноша Алладин неожиданно становится богатым, он находит волшебную лампу, в которой многие тысячи лет обитал добрый, справедливый и мудрый Джинн. Алладин выпускает его на волю. Алладин влюбляется в прекрасную принцессу Будур. Но в сказке не обходится без злого колдовства и козней алчного, коварного, вероломного колдуна Джафара, которому противостоит храбрый Алладин, в чём ему помогает Джинн. В итоге зло наказано, и ничто не может помешать счастью Алладина и принцессы Будур. Фото: tk-rd.ru Начало: 11:00 14 апреля юным зрителям представят спектакль «Лисёнок-плут», поставленный по пьесе В. Павловскиса. Это весёлая и лёгкая история, которая рассказывает о жизни лесных зверят. Спектакль учит детей дружить между собой, вместе преодолевать разные трудности. Главный герой постановки — хитрый, сообразительный и пронырливый Лисёнок, который пытается обмануть и провести Зайчонка и Медвежонка. Догадливый, умный и находчивый Зайчонок замечает все хитрости Лисёнка. Зайчонок убеждает сильного Медвежонка в том, что надо быть благоразумнее, не доверять Лисёнку и не вестись на все его хитрые затеи. В итоге Зайчонок и Медвежонок, подружившись и объединив усилия, заставляют Лисёнка признаться во всех недобросовестных проделках и повиниться. Мораль истории заключается в том, что нужно мирно жить со всеми и делать добро. Фото: tk-rd.ru Начало: 11:00