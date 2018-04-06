Машков сможет стать лидером для коллектива «Табакерки», считает Кибовский

"Нет никаких сомнений, что те качества, которым обладает Владимир Львович, позволят ему стать лидером. Причем не формально, по приказу, а именно по той творческой концепции, которая была в него заложена его учителем", — сказал Кибовский журналистам в пятницу.

Он отметил, что нет задачи заменить Табакова, так как это невозможно, но есть цель продолжить его дело.

"Этот театр — он особенный. Он задуман и создан, и выращен, и обустроен Олегом Павловичем по своему пониманию и созерцанию. Он не только художественный и общественный деятель, он еще и великий организатор", — подчеркнул Кибовский.

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и «Табакерка» для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Он снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Машков — лауреат премии «НИКА», «Золотой Орел», «ТЭФИ».