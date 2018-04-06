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Машков сможет стать лидером для коллектива «Табакерки», считает Кибовский
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Машков сможет стать лидером для коллектива «Табакерки», считает Кибовский 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Тамара Ходова, Наталия Курова. Актер Владимир Машков, который был назначен новым художественным руководителем «Табакерки», сможет стать лидером для коллектива театра и продолжить дело Олега Табакова, считает глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Нет никаких сомнений, что те качества, которым обладает Владимир Львович, позволят ему стать лидером. Причем не формально, по приказу, а именно по той творческой концепции, которая была в него заложена его учителем", — сказал Кибовский журналистам в пятницу.
Он отметил, что нет задачи заменить Табакова, так как это невозможно, но есть цель продолжить его дело.
"Этот театр — он особенный. Он задуман и создан, и выращен, и обустроен Олегом Павловичем по своему пониманию и созерцанию. Он не только художественный и общественный деятель, он еще и великий организатор", — подчеркнул Кибовский.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра.
Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и «Табакерка» для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Он снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Машков — лауреат премии «НИКА», «Золотой Орел», «ТЭФИ».
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