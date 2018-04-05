Посетители московских парков научатся играть на колоколах и стрелять из лука на Пасху

Москвичи смогут создать пасхальную корзинку, оригами, пострелять из лука в 16 крупных парках в рамках праздничных мероприятий, которые подготовили к Пасхе, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорпарка.

«В 16 парках Москвы в эти выходные будут отмечать Пасху, посетителей научат играть на колоколах, пригласят принять участие в квестах и помочь детям-сиротам», — говорится в сообщении.

В Измайловском парке дети смогут поиграть в квест-игру «Пасхальное чудо». В парке «Фили» на пасхальной неделе будут выступать фольклорные ансамбли. Лианозовский парк обещает кукольные спектакли. В парке «Кузьминки» гостей ждут кулинарные мастер-классы. В парке «Северное Тушино» 8 апреля состоится детский мастер-класс по оригами в тематике Пасхи, а также можно будет пострелять из лука.

В парке «Сокольники» посетителей ждут выступления участников шоу «Голос». Усадьба «Кусково» на пасхальной неделе приглашает детей в игру «Найди пасхальное яйцо». В «Зарядье» посетители попробуют себя в рисовании песком, а затем создадут свое собственное песочное шоу. Посетители парка «Сокольники» создадут праздничные открытки и символы Пасхи.

Помимо развлекательных мероприятий в парках, москвичей ожидает фестиваль «Пасхальный дар», который пройдет с 7 по 15 апреля, также городские власти обещают организовать более 1 тыс. бесплатных автобусов к кладбищам в эти выходные.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца, и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.