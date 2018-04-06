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Открытие клубного ресторана «Эмигранты»
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Открытие клубного ресторана «Эмигранты» 

Собака 35 минут назад
Фото: Собака
Внутри иммерсивного шоу «Безликие», на главной площади таинственного города начала ХХ века, расположилось новое место клубного Петербурга. Спустя час после финальной сцены спектакля пространство преобразилось: «Безликие» уступили место «Эмигрантам». Клубное шоу в стиле старого Нью-Йорка представил поп-исполнительно Aerea Negrot — экс-солист группы Hercules and Love Affair. На поиски новой жизни в эту ночь под предводительством идеолога вечеринки Оскара Ренкеля отправились директор моды журнала «Собака.ru» Ксения Гощицкая, главный фуди Петербурга Алена Мельникова, историк моды Мэган Виртанен и многие другие.
Фото: Дмитрий Колесов
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