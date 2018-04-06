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Владимир Машков заменит Олега Табакова на посту худрука «Табакерки»
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Владимир Машков заменит Олега Табакова на посту худрука «Табакерки» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Худруком Московского театра Табакова — «Табакерки» — назначен народный артист России Владимир Машков, сообщает РИА «Новости».
Нового художественного руководителя труппе представили заммэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в возрасте 82 лет. Машкову сразу предложили возглавить «Табакерку», однако он взял паузу для раздумий. Худруком МХТ был назначен художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач.
Для Владимира Машкова «Табакерка» — родное место, здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Машков снялся более чем в 60 фильмах, лауреат премии «НИКА», «Золотой Орел», «ТЭФИ».
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